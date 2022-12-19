Esenyurt’ta ayakkabı hırsızı sokak ortasında darbedildi

Esenyurt’ta gündüz vakti bir binaya girip hırsızlık yapan iki hırsız için nöbet tutan yurttaşlar, aynı sokakta yaşayan hırsızları yakalayıp dövdüler. Hırsızlar, ayakkabı çalıp kaçarken bir arabanın kaportasını yamulttuğu için önce darbedildi sonra polislere teslim edildi.

İHA
19 Aralık 2022 Pazartesi, 11:21
Esenyurt’ta ayakkabı hırsızı sokak ortasında darbedildi
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İstanbul Esenyurt Hürriyet Mahallesi’nde bir binanın içerisine girerek kapı önlerindeki ayakkabıları çalan iki şüpheli, apartmandan çıkıp sokak üzerinde park halindeki arabanın kaportasına basarak kaçtı.

Olay sonrası sokakta nöbet tutan yurttaşlar, aynı mahallede oturduğu öğrenilen şahıslardan birini yakalayarak darbettikten sonra polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken diğer şüphelinin ise kayıplara karıştığı öğrenildi.

HIRSIZLARIN KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Şüphelilerin binadan çıktıkları anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların ellerinde çaldıkları ayakkabılarla park halindeki bir aracın üstünden sokağa atladıktan sonra koşarak kaçtıkları görüldü.

Şahısların gözaltına alınma anlarıysa çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin mahalleli tarafından yakalanıp darbedildiği, daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındığı ve işlemlerinin yapıldığı görülüyor.


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