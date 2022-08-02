Sokakta oyun oynarken 'elektrik akımına' kapılan Hiranur kurtarılamadı

Malatya'da, aydınlatma direğinin yanında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan Hiranur Dilek (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 12:50
Sokakta oyun oynarken 'elektrik akımına' kapılan Hiranur kurtarılamadı
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Akçadağ ilçesine bağlı Kurtuşağı Mahallesi'nde; evinin önündeki aydınlatma direğinin yanında oyun oynayan Hiranur Dilek, elektrik akımına kapıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Hiranur, burada hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ailesine teslim edilen Hiranur'un cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hiranur'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. 


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