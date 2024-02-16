Sokakta pompalı tüfekle tehditler savurdu: Tekrar gözaltına alınacak
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde alacak verecek kavgası sonrası sokakta pompalı tüfekle tehditler savuran şahıs hakkında tekrar gözaltına alınması kararı verildi.
Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde aile bireyleri ile alacak verecek kavgasına karışan Ö.İ., daha sonra ilçedeki Hayrabolu Caddesi üzerine çıkarak yoldan geçen araçlara elindeki ruhsatsız av tüfeğini göstererek tehditlerde bulundu.
Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahsın yolun ortasında silah zoruyla durdurduğu aracın kapısını açarak ilerlemeye çalıştığı gözlendi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, silahlı şüpheliyi yakaladı.
TEKRAR GÖZALTI KARARI
Yakalanan zanlının hırsızlık suçundan da sabıkası olduğu da öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ö.İ. hırsızlık suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kalırken Başsavcılık tarafından karara itiraz edildi. Mahkeme itirazı kabul ederken zanlı hakkında tekrar gözaltı kararı verildi.
Silahlı tehdit ve hırsızlık suçuna karışan şüpheli yakalama ve gözaltı talimatı sonrasında yeniden infaz edilerek tutuklamaya sevk edilecek.
Pompalı tüfek olayıyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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