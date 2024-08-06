Sokakta pompalı tüfekli kavga çıktı: Balkonda oturan çift vuruldu!

Burdur'da husumetli iki grubun birbirine pompalı tüfekle ateş açtığı kavga sırasında seken saçmalar, evin balkonunda oturan Mustafa K. (73) ve Kamuran K. (65) çiftine isabet etti. Yaralanan çift hastanede tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 10:07
Abone Ol google-news

Burdur'da dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Sığır Yolu Caddesi'nde husumetli iki grup pompalı tüfeklerle birbirine saldırdı.

Bu sırada evlerinin balkonunda oturan Mustafa K. ile eşi Kamuran K. tüfekten açılan ateş sonrası seken saçmalar nedeniyle yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı çift ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Çift tedavilerinin ardından ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Burdur haberleri pompalı tüfek haberleri Balkon haberleri

İlgili Haberler

Amcasını tüfekle öldürmüştü: Tutuklandı

Amcasını tüfekle öldürmüştü: Tutuklandı
Havalı tüfekle kedileri öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu

Havalı tüfekle kedileri öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu
Manisa'da tarlada tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti

Manisa'da tarlada tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler