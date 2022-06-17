Sokakta yaşayan Nihat Alacan darbedildi, hastanede hayatını kaybetti
Esenler'de sokakta yaşayan 40 yaşındaki Nihat Alacan, tartıştığı Batuhan Tanış tarafından feci şekilde darbedildi. Başını kaldırıma vurduğu belirtilen Alacan, hastanede hayatını kaybederken, şüpheli Bakırköy'de yakalandı.
Esenler Atışalanı Caddesi'nde 18 Mayıs Çarşamba gece saatlerinde, sokaklarda yaşayan Nihat Alacan'ın yanına sarhoş olduğu öne sürülen Batuhan Tanış geldi. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tanış, Nihat Alacan'ı darbetmeye başladı. Alacan aldığı darbelerle başını kaldırıma vurdu. Şüpheli kaçarken, tedavi altına alınan Alacan hastanede hayatını kaybetti. Batuhan Tanış, geçen pazartesi Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Tanış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Nihat Alacan, Kastamonu'da defnedildi.
"ORTADA HİÇBİR SEBEP YOKKEN ÖLDÜRÜLDÜ"
Nihat Alacan'ın kardeşi Mustafa Alacan, "Ağabeyim burada oturuyordu. Kendisi sokakta kalıyordu. Kimseye bir zararı yoktu. O gece sarhoş, madde kullanan birisi buraya gelip ağabeyimi döverek, başını yere vurarak öldürdü. Kendisi tutuklandı. Olayın takibini yapıyoruz. Ağabeyim kimseye zararı olmayan biriydi. Ağabeyim bu olayı başlatmış diye iftira atmışlar ama sessiz sakin kendi halinde biriydi. Ortada hiçbir sebep yokken öldürüldü. Ağabeyimi öldüren kişi bildiğimiz kadarıyla sabıkalı, suç dosyası fazla olan biri. Bu adam dışarı çıkarsa yine aynı olayları yapacak potansiyelde bir insan. En ağır şekilde cezalandırılsın istiyoruz" dedi.
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