Tetikçi de aralarında: Tribün lideri Yüksel Ustahüseyin cinayetinde 8 tutuklama

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İstanbul'da Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin’in uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili, tetikçi olduğu öne sürülen M.B.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

İHA
14 Haziran 2022 Salı, 10:44

Cinayet, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde 16 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kanlı pusuda, Yüksel Ustahüseyin'e (48), evine giderken çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açılmış, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ustahüseyin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Yüksel Ustahüseyin kasımpaşa silahlı saldırı

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