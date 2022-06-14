Tetikçi de aralarında: Tribün lideri Yüksel Ustahüseyin cinayetinde 8 tutuklama
İstanbul'da Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin’in uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili, tetikçi olduğu öne sürülen M.B.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı.
Cinayet, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde 16 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kanlı pusuda, Yüksel Ustahüseyin'e (48), evine giderken çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açılmış, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ustahüseyin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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