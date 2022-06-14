Tetikçi de aralarında: Tribün lideri Yüksel Ustahüseyin cinayetinde 8 tutuklama

14 Haziran 2022 Salı, 10:44

Cinayet, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde 16 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kanlı pusuda, Yüksel Ustahüseyin'e (48), evine giderken çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açılmış, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ustahüseyin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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