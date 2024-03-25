Sokakta yaşayanlar için yayımlanan genelgenin tarihi uzatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için kış aylarının başlangıcında valiliklere gönderilen genelgenin tarihini 15 Nisan'a uzattı.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:36
Sokakta yaşayanlar için yayımlanan genelgenin tarihi uzatıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülke genelinde kış şartlarının etkisini göstermesiyle sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il valiliğine, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerine ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gönderilen genelgenin süresinin 15 Nisan 2024'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla kış aylarının başlangıcında gönderilen genelge kapsamında, vatandaşlara yardım ve gerekli hallerde psikososyal destek sağlandığı anımsatıldı.

Kış aylarında sokakta tek bir yurttaşın dahi kalmamasını teminen gerekli iş ve işlemlerin ivedilikle hayata geçirildiği genelge ile ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespitinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin öncelikli olarak il/ilçe sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumu misafirhanelerinin uygun olmadığı durumlarda pansiyon, otel gibi yerlerde konaklamaların sağlandığı veya bir mekanın bu kişilerin kışı geçirebilmeleri için tahsis edildiği belirtilerek, barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ilde ve ilçede konaklatılan vatandaşların temizlik sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçlarının da giderildiği vurgulandı.


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