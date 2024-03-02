Genelge yayımlandı... SGK'den patronları üzecek karar!

SGK, bu yıl aylık 700 lira olarak uygulanacak işverenlere yönelik asgari ücret desteğine ilişkin genelge yayımladı. Buna göre SGK, eksik prim bildiren işverene asgari ücret desteğinin verilmeyeceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 13:12
Genelge yayımlandı... SGK'den patronları üzecek karar!
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Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenlere verilen aylık 700 liralık asgari ücret desteğine ilişkin genelge yayımladı.

NTV'nin aktardığına göre, yıl içinde tek bir ayda dahi brüt asgari ücretin onda birini geçen tutarda eksik prim bildiren işverenin desteği iptal edilecek. Yapılmış ödemeler ise cezasıyla birlikte geri alınacak.

Genelgeye göre yıl içinde çalışanların prime esas kazancının eksik bildirimi veya hiç bildirilmemesinin tespit edilmesi halinde işveren 2024 yılı için destekten yararlanamayacak.

Ödenen tutarlar gecikme zammı ve cezası ile birlikte geri alınacak.


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