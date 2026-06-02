Sokakta yürüyen 7 yaşındaki Omran'a çöp kamyonu çarptı: 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

Bahçelievler'de 7 yaşındaki Omran Bitar'a sokakta yürüdüğü sırada çöp kamyonu çarptı. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Omran, yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şoför Enver D.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaza, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Köyiçi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çöp toplamak için ara sokağa giren Enver D. yönetimindeki 34 MDT 306 plakalı çöp kamyonu, bu sırada sokakta yürüyen Omran Bitar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Omran savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Omran'ı ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, şoför Enver D.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

2 GÜN BOYUNCA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Ağır yaralandığı belirlenen Omran Bitar, 2 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi verdi. Omran, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şoför Enver D. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli Enver D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

'ÇOK HIZLI GELDİ'

Omran'ın babası Alaa Bitar, "Benim çocuğum evin önünde yürüdüğü sırada, çöp kamyonu çok hızlı bir şekilde geldi. Komşular görmüş ne kadar hızlı geldiğini. Çarptıktan sonra devam ediyor, 10 metre daha. Sonra polis geldi, ambulans geldi, hastaneye götürüldü. Hastanede 2 gün sonra rahmetli oldu" dedi.