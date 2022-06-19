Sokaktan geçen kadına tokat attı, darbedildi!
Şişli'de eşi olduğu iddia edilen kişiye tokat atan kişi, yurttaşlar tarafından ara sokakta darbedildi.
Kadıköy'de geçtiğimiz pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir kadın kaldırımda yürüdüğü esnada eşi olduğu iddia edilen kişi, kendisine sert bir şekilde tokat attı.
Neye uğradığını şaşıran kadın bir süre durduktan sonra yoluna devam ederken, kadını tokatladığını gören yurttaşlar ise tepki gösterdi. Kadına saldıran kişinin peşini bırakmayan yurttaşlar, tokat atan kişiyi ara sokakta darbetti. Daha sonra kadın ve eşi olduğu iddia edilen şahıs, başka yönlere doğru yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.
Olayla ilgili konuşan esnaf Abdullah Cabas şunları söyledi:
“Yürürken tartışıyorlardı. Adam o sırada kadına bir tane vurdu. Kadının ensesine tokat attı, bir ses geldi. Adam kadına vurunca arkalarındaki bayan çığlık attı adama bağırdı. Adam da kaçmaya başladı ve adam kaçınca mahalleli de adama saldırdı. Yabancılardı sanırım, Japon’a benziyorlardı. Akşamdı olay olduğunda, adam o araya doğru kaçtı millet araya girince adam bir tarafa kadın bir tarafa gitti. Adama sorduklarında kadının onun eşi olduğunu söyledi. Eşi olup olmadığını biz de bilmiyoruz. Kadın çığlık atınca işte mahalleli adama saldırdı, bir iki tane yumruk falan attılar sonra adamla kadın başka taraflara gittiler"
Öte yandan kadının ve tokat atan kişinin emniyete herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi.
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