Söke’de dikkat çeken ihale: Atatürk Parkı yıkılıp millet bahçesi yapılacak

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesi tartışmaları sürerken TOKİ, Söke’de millet bahçesi yapmak için ihaleye çıktı. Buna göre Konak Mahallesi’ndeki 30 ada 1 parsel üzerindeki Atatürk Parkı’nın yerine 14 bin 333 metrekare büyüklüğünde yapılacak.

Çerçioğlu ile birlikte AKP’ye katılan Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan’ın “müjde” diye duyurduğu proje kapsamında alanda kafe, restoran ve sosyal donatı alanları olacak.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül konuyu TBMM’ye taşırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Bülbül, proje kapsamında parkın isminin değiştirilip değiştirilmeyeceğini ve ağaç kesimi olup olmayacağını sordu.

Söke Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Nimet İncedal da “Atatürk’ün adını taşıyan, kent hafızasında özel bir yeri olan bir parkın ortadan kaldırılması ya da isminin silinmesi kabul edilemez. Söke’de millet bahçesi yapılabilecek çok sayıda uygun ve geniş alternatif alan varken özellikle Atatürk Parkı’nın tercih edilmesi basit bir yer seçimi değildir. Bu tercih; Cumhuriyet’in kurucu değerlerine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adının kamusal alandaki varlığına yönelik bilinçli bir müdahale olarak görülmekte” dedi.

İncedal, “Atatürk’ün adı bir tabeladan ibaret değildir. O isim, bu ülkenin bağımsızlığının, Cumhuriyet’in ve laik, demokratik Türkiye idealinin simgesidir. Hiç kimse, hiçbir idari tasarrufla, hiçbir proje bahanesiyle bu adı silemez, silemeyecek” diye konuştu.