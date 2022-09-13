Söke'de akaryakıt tankeri kıraathaneye girdi: 2 yaralı

13 Eylül 2022 Salı, 17:48

Edinilen bilgiye göre N.K. kontrolündeki akaryakıt yüklü bir tanker geri geri giderken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek kıraathaneye girdi.

Kıraathanenin bahçe kısmında oturan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, kıraathanenin duvarı yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.