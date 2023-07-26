Söke’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Yayınlanma: 26.07.2023 - 11:13

Güncelleme: 26.07.2023 - 11:50

Hava sıcaklıklarının çok yüksek seyretmesiyle birlikte ormanlık alanlarda yangın çıkma olasılığı artarken, bugün ilk orman yangını ihbarı Söke’den geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Sazlı Mahallesi’nde çıkış nedeni araştırılan yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Sarp bir bölgede çıkan yangın söndürülürken itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise yanan her ağacı yerine koymanın yıllar aldığını hatırlatarak, “Yangın olasılığının arttığı bugünlerde yangınlara karşı daha tedbirli ve duyarlı olmalıyız. Ormanlık alanlardaki birçok yangın insan kaynaklı meydana gelmektedir. Ormanlarımızı yok olmaktan korumamızın yolu daha duyarlı ve tedbirli olmamızdan geçiyor. Vatandaşlarımızdan bunu özellikle istiyoruz” ifadelerini kullandı.