Söke'deki yangın, büyümeden söndürüldü
Aydın’da Söke-Bağarası karayolu üzeri yol kenarında kuru otların tutuşması ile çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Aydın’da Söke-Bağarası karayolu üzerindeki otlar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevler çevreye yayılırken, yol kenarında bulunan bazı ağaçlar da zarar gördü. Yangının çıktığı noktanın yanında mısır ekili arazinin olması korku oluştururken, ihbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.
Yapılan müdahale ile yangın kısa sürede söndürülürken, korkulan olmadı. Yangın mısır tarlasına sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin yol kenarına söndürülmeden atılan sigara izmariti olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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