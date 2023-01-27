Sol arka patisi kesik bulunan kediyle ilgili 'büyü' şüphesi

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 11:57

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 11:57

Bahçe ilçesi kırsal Arıklıkaş Mahallesi'nde yaşayan Gülnur Dönmez, bahçesindeki ağaçları budarken patisi kesik kediyle karşılaştı. Kediyi sahiplenen Dönmez, tedavisi için ilçedeki veteriner hekime götürüp, ardından Osmaniye'deki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile iletişime geçti.

Dönmez, 40 kilometre yol katedip Osmaniye'ye götürdüğü kediyi tedavi ettirerek, "Bahçe budaması yaparken bu kedi bize sığındı. Kedinin ayağının kesik olduğunu gördük. Büyüden dolayı kesildiğini düşündük, kedi patileriyle büyü yapıyorlarmış, bu çok kötü bir şey. Kedimizi alıp Bahçe ilçemizdeki veterinere götürdük. Oradan da Osmaniye'deki HAYTAP Tedavi Merkezi'ne getirdik. Tedavisine başlandı" dedi.

'SAĞLIK DURUMU İYİ'

Veteriner hekim Ali Laçinbala, 1 yaşında olduğu tahmin edilen kedinin tedavisinin sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu: