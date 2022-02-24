Sol Parti açıkladı: Enerji şirketleri hakkında harekete geçildi

24 Şubat 2022 Perşembe, 17:53

Sol Parti, elektrik zamlarının geri çekilmesi için topladığı imzalarla enerji şirketlerine bugün dava açacağını duyurdu. SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer, “Faturalarımızla bugün davamızı açıyoruz. Ama bu iş bitmedi. Şirket egemenliğine son verip mücadeleye devam edeceğiz” dedi. 71 yaşında emekli Ömer Tunca ise, “Bugüne kadar birçok zam ve krizle karşılaştık. Bugün yaşadığımız yoksulluk hiçbir dönemde bu kadar yakıcı olmamıştı" dedi.

Elektrik zamlarının geri çekilmesi için Türkiye’nin birçok yerinde imza kampanyası başlattığını duyuran Sol Parti, imzalarla birlikte enerji şirketlerine dava açacaklarını duyurdu. Ankara Ulus Meydanı’nda yapılan açıklamada, "Zamları, pahalılığı, harami düzeni reddet" pankartı açıldı. İmzalanan kağıtları kutuların içerisinde sergileyen partililer, “Eşitlik adalet memlekete sol gerek”, “AKP mezara halk iktidara” sloganları attı.

"ZAMLAR GERİ ÇEKİLİNCEYE KADAR SOKAK SOKAK MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer, “Bugün bu zamlara dur demenin tam zamanı. Bu zamları doğuran iktidarın uyguladığı politikalardır. Hep birlikte gücümüzü birleştireceğiz sokak mahalle mahalle enerji, doğalgaz ve gıda zamlarının geri çekilinceye kadar devam edeceğiz. Faturalarımızla bugün davamızı açıyoruz. Ama bu iş bitmedi. Şirket egemenliğine son verip mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Sol Parti Ankara İl Başkanı Mert Ünal, bugünden itibaren Türkiye genelinde enerji şirketlerinin önünde yarım saat nöbet tutacaklarını söyledi. Ünal parti avukatlarının, topladığı imzalarla dava açacağını söyledi. Ünal konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Biz bu yılın başından itibaren enerji şirketlerinin önünde yaptığımız eylemlerle açtığımız stantlarla bu enerji şirketlerine dava açmak için bugüne kadar hazırlanıyorduk. Bugün açacağımız dava başlattığımız mücadelenin bir sonu değil, tam aksine attığımız ilk adımdır. Kanımızı emen bütün şirketler ve AKP gidene kadar devam edecektir. Hak ettiği yaşamı sağlayamayan ve her gün yatağa aç giren kardeşlerimize çağrımızdır. Gelin hep birlikte hareket edelim.”

"KAMUNUN TEMSİLCİSİ OLMASI GEREKEN EPDK ŞİRKETLERİN GÖZETİCİSİDİR"

Basın açıklamasını okuyan Sol Parti üyesi Gizem Özdem ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kendi kendine sınırsız yetkiler tanıdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bugün iptalini istediğimiz EPDK kararları halkın büyük bir kesimini yoksullaşmasına yol açan kapsamlı bir elektrik zammı hayata geçirilmiştir. Şirketlerin finansal kayıpları dikkate alınmış, fakat yüksek fiyatlar karşısında halkın elektrik kullanım hakkı yok edilmiştir. Mevzuat incelendiğinde EPDK şirketlerin gözeticileriyken kamunun temsilcisi olmak zoruna olan aynı EPDK müşteri olarak adlandırılan tüketicilerin gözetilmesi için yeterli değildir. Öncelikle zamları düzenleyen kurul kararlarının yürütülmesinin durdurulmasını dava neticesinde ise iptali gerekmektedir.”

"228 TL ELEKTRİK, 700 TL DOĞALGAZ FATURASI GELDİ"

Açıklamalının ardından faturaları yüksek gelen vatandaşlar ise zamların geri alınmasını talep etti. Nazım Hikmet’in “Elleriniz ve Yalana Dair” şiirini okuyan bir vatandaş ise, “Biz iki emekliyiz. 228 lira elektrik parası geldi. 700 lira doğalgaz geldi. Evi kirada olan çocuk okutan insanlara inanın çok üzülüyorum. Ben bu sıkıntıyı çekiyorsam tek maaşlı kirada gezen insanları siz düşünün” dedi.

"YOKSULLUK HİÇBİR ZAMAN BU KADAR YAKICI OLMAMIŞTI"

71 yaşında emekli olduğunu belirten Ömer Tunca ise, “Bugüne kadar birçok zam ve krizle karşılaştık. Bugün yaşadığımız yoksulluk hiçbir dönemde bu kadar yakıcı olmamıştı. Doğalgaz, elektrik ve gıdaya gelen zamlar belimizi iyice büktü. Umut emekçide… Kendimizi ancak kendimizi kurtarabiliriz” diye konuştu.