SOL Parti: ‘Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz’

SOL Parti, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’nin laiklik ilkesinin tehdit altında olduğunu savundu. Açıklamada, ülkenin bölgesel gelişmelerle birlikte "Talibanlaştırma baskısı" altında bulunduğu belirtildi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Laikliği Birlikte Savunuyoruz! Türkiye gerici-şeriatçı bir kuşatma altında! Ülkemiz ABD ve İsrail planları doğrultusunda bölgemizdeki gelişmelerle birlikte ‘Talibanlaştırma’ baskısı altına girmiş durumda. ABD güdümlü bu gerici saldırı ülkemizin önündeki en yakıcı tehdide dönüşmüştür.

Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump'ın ipine sarılarak Türkiye’yi adım adım Orta Doğu’nun gerici bataklığına sürüklemektedir. Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır.

Bu hamleler toplumdan yükselen laiklik çağrılarına karşı gerici azınlığın provokasyon ve saldırılarını gözardı etmeye; laik cumhuriyeti savunanların -Anayasa'yı hiçe sayarak- ‘suçlu’ gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir. Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!"