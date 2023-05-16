SOL Parti'den '28 Mayıs' çağrısı: 'Mücadeleyi ikinci tura taşıyalım'

Yayınlanma: 16.05.2023 - 16:40

Güncelleme: 16.05.2023 - 17:29

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu, 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi’ne ilişkin açıklamada bulundu.

İlk kez kendi ismiyle seçimlere katılan SOL Parti, aldıkları oy oranı için, “baraj baskısına rağmen mücadelelerinin sandıkta karşılık gördüğünü” belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada ise, tüm imkânlara sahip olan rejimin ilk turda kazanamadığı, Erdoğan’ın güven oylamasını kaybettiği vurgulandı.

SOL Parti, muhalefetin ise halka güven veren, toplumsal değişim talebini öne çıkaran bir siyaseti ortaya koyamamasının sonuçlarda etkili olduğunu aktardı.

“MÜCADELEMİZ KARŞILIK GÖRDÜ”

Sonucun ‘sola çağrı’ olduğunu belirterek, ikinci turda sandıklara sahip çıkma çağrısı yapan SOL Parti, şunları kaydetti:

“SOL Parti olarak ilk kez katıldığımız seçimlerde ülkeyi, ülkenin geleceğini ön plana alan devrimci bir sorumlulukla mücadele ettik. Ülkenin dört bir yanında ayağa kalkarak bu rejimden ülkemizi kurtarma mücadelesinin ön saflarında yer aldık. CB seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledik. Parlamento seçimlerinde ise örgütlü mücadeleyi geliştirmeyi temel alan bir politika izledik. Partimizi, programımızı tanıtma, örgütlülüğümüzü geliştirme doğrultusunda bütün bir SOL Parti örgütü canla başla çalıştı, ülkenin her köşesinde mücadeleyi ve dayanışmayı örgütledi. Baraj baskısına rağmen bu mücadelemiz karşılık gördü.

Kalpten inanan on binlerce insanın desteğini alarak yürüttüğümüz bu mücadeleyi şimdi seçimin ikinci turuna taşıyacağız. Seçim sonuçları ve depremle birlikte ülkenin geldiği nokta AKP rejiminin temsil ettiği zihniyetle devam edilemeyeceğini ortaya koyuyor. AKP, devletin tüm imkanlarını seferber etmesine, her tür kötülük ve baskıya başvurmasına rağmen seçimi ilk turda bitirmeyi başaramamıştır.

"TEK ADAM REJİMİ GÜVEN OYLAMASINI KAYBETTİ"

Seçim sonuçları da tek adam rejiminin güven oylamasını kaybettiğini, çoğunluğun bu rejimin sonra ermesinden yana olduğunu ortaya koymuştur. Muhalefet blokunun halka güven verecek bir önderlik ve politikaya yeterince ortaya koyamamış olması nedeniyle iktidarın ilk turda değişmesi mümkün olmamıştır.

Halkın toplumsal taleplerini dillendiren ve örgütleyen değişim talebini ete kemiğe büründüren bir mücadele çizgisine ihtiyaç olduğu açıktır. Bu anlamda seçimin en önemli gerçeğinin SOL’a Çağrı olduğu söylemek yanlış olmaz! Yenilmez olarak görülen bu rejim; ilk turda kazanamadı. İkinci turda da kazanamamasının anahtarı bütün muhaliflerin birleşik mücadelesidir. Bu doğrultuda SOL Parti, tarihin en gerici blokunu oylayacağımız bu referandumda rejime son vermek üzere Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye devam edecektir.

Şimdi, daha büyük bir kararlılıkla gençler ve kadınlar olarak, tüm emekçiler ve yurtsever insanlar olarak birleşerek mücadele etmeye; sandığa gitmeyen başta gençler olmak üzere tüm insanları sandığa giderek ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz."