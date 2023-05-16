Ekrem İmamoğlu duyurdu: İkinci tur için hazırlıklar başladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin çalışmalara başladığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için ilk toplantımızı İstanbul’da yaptık. Süreçte emeği geçen ve yine geçecek olan tüm yol arkadaşlarıma ve kamu personellerine teşekkür ederim."
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için ilk toplantımızı İstanbul’da yaptık. Süreçte emeği geçen ve yine geçecek olan tüm yol arkadaşlarıma ve kamu personellerine teşekkür ederim. pic.twitter.com/ky3DdWtsDR— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 15, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den tutanak açıklaması
- Siyaset arenasına bomba gibi düşen kayıt...
- YSK Başkanı Yener'den 'itiraz' açıklaması
- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını anlattı
- Doktor dövmekle övünen AKP'li için karar verildi
- Barış Pehlivan tahliye edildi!
- Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama
- Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
- Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama
- ıslak imzalı oy da delil sayılmadı