SOL Parti'den Erdoğan'a 'Terzi Fikri' yanıtı: AKP'nin veda senfonisini Fatsa'dan çaldık

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatsa'nın 1980 yılında askeri operasyonla görevden alınan 'Terzi' lakaplı sosyalist Belediye Başkanı Fikri Sönmez'i hedef aldı. Erdoğan, "Ordu, Terzi Fikri’yi de iyi bilir, onların bedelini benim Ordum çok ödedi” ifadelerini kullandı.

SOL Parti’nin, 24 Temmuz Cumartesi günü Ordu’nun Fatsa ilçesinde “Fındık Mitingi”nde konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, “Hayat pahalılığının bu kadar yüksek olduğu bir yerde bütün fiyatların 3- 4 katına çıktığı yerde biz bir kez daha söylüyoruz fındık en az 70 lira olmalı ve bu enflasyon ortamında sürekli güncellenmelidir. Zenginin parasına kur güvencesi verenler emekçilerin hakkını vermek zorundadır” diye konuşmuştu.

İşleyen, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fındığın taban fiyatını 54 lira açıklamasını ve 1979 ara seçimlerinde Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez için sarf ettiği sözleri değerlendirdi.

"ERDOĞAN, KENAN EVREN’İN SÖZLERİNİ TEKRARLADI"



İşleyen, Erdoğan’ın Sönmez’i anımsatarak, “Bu Ordu terörün ne menem bir şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu Ordu, Terzi Fikri’yi de iyi bilir. Onların bedelini benim Ordu’m çok ödedi, çok” açıklamasına şu yanıt verdi:

Erdoğan bugün bir şey daha söyledi, Terzi Fikri’ye atıf yaptı. Evet Ordu, Fatsa ve bütün memleket Terzi Fikri’yi bilir, onun köylünün emeğine nasıl sahip çıktığını bilir. Halkın, işçinin, köylünün geleceğine, hayatına nasıl tutunduğunu canı pahasına nasıl mücadele ettiğini bilir. Erdoğan, Kenan Evren’in sözlerini tekrarladı, bizde Fatsa meydanında ‘Fındıkta sömürüye son’ diyen Terzi Fikri’lerin sözünü tekrarladı.

"BU FINDIK FİYATINI KABUL ETMİYORUZ"



İşleyen şunları söyledi:

Biz Fatsa meydanında ‘Bu sesi sesimizi sağır sultan duyacak” demiştik. Sağır sultan da duydu, apar topar Ordu’ya gelerek Fındık taban fiyatını açıklamak zorunda kaldı. Açıkladığı 54 lira asla bu halkın beklentilerine yanıt veren bir fiyat değildir.





Erdoğan’ın bugün açıkladığı rakam, üreticinin değil tefecinin ve emperyalist tekellerin yüzünü güldüren bir fiyattır. Bu iktidar bir kez daha köylünün, işçinin, emekçi halkın değil bir avuç soyguncunun, tefecinin, emperyalist tekelin sözcüsü, iktidarı olduğunu bugün bir kez daha görüştü. Ama biz Ordu’ya gittiğimizde o mücadele başladığında 40 lira konuşuluyordu, 50 lira hayal deniliyordu ama bugün açıkladığı fiyat o mücadelenin bir sonucudur. O meydanı dolduran bütün köylülerin herkesin emeği vardır, payı vardır. Şunu çok açıkça söyleyeyim biz 70 lira dedik bunu almak için mücadeleye devam edeceğiz. Kur garantileriyle zenginlerin parasını koruyanlar üreticinin fındığının değerini de korumak zorundadır. Bu fındık fiyatını kabul etmiyoruz. Fındık sezonu tamamlanır tamamlanmaz bir kez daha fındık fiyatının açıklanması ve güncellenmesi için mücadelemize devam edeceğiz.



"EZİLEN HALKIN BİRLİĞİYLE, DAYANIŞMASIYLA BU SALTANATA SON VERECEĞİZ"

