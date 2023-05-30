SOL Parti’den Küba, Brezilya ve Bolivya’ya mektup: Farkında mısınız?

Yayınlanma: 30.05.2023 - 18:13

Güncelleme: 30.05.2023 - 19:30

SOL Parti, Erdoğan’ın seçilmesini ‘çok kutuplu dünya’ vurgusu ile kutlayan Brezilya, Bolivya ve Küba liderlerine bir mektup yazarak, ülkedeki NATO üslerini hatırlattı. SOL Parti Twitter adresinden yapılan paylaşımda da devlet başkanlarına hitaben üç dilde “Farkında mısınız? O ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı ve bu harita onun eseri” denilerek Türkiye’deki NATO üsleri haritası paylaşıldı.

Ülkelerinin devlet başkanları olan Brezilya İşçi Partisi lideri Lula, Komünist Parti lideri Diaz-Canel ve Sosyalizme Doğru Hareketi lideri, Bolivya eski devlet başkanı Morales’e ve hitaben yazılan mektupta, Erdoğan iktidarından antiemperyalizm ummak eleştirilirken, rejimin her dönem ve koşulda NATO ve ABD’ye olan bağlılığı örneklerle anlatıldı.