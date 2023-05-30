2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

SOL Parti’den Küba, Brezilya ve Bolivya’ya mektup: Farkında mısınız?

Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’a Brezilya, Bolivya ve Küba devlet başkanları tebrik için sıraya girdi. SOL Parti, söz konusu ülkelere AKP’nin Amerikancı kimliğini hatırlattı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 18:13
SOL Parti’den Küba, Brezilya ve Bolivya’ya mektup: Farkında mısınız?
Abone Ol google-news

SOL Parti, Erdoğan’ın seçilmesini ‘çok kutuplu dünya’ vurgusu ile kutlayan Brezilya, Bolivya ve Küba liderlerine bir mektup yazarak, ülkedeki NATO üslerini hatırlattı. SOL Parti Twitter adresinden yapılan paylaşımda da devlet başkanlarına hitaben üç dilde “Farkında mısınız? O ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı ve bu harita onun eseri” denilerek Türkiye’deki NATO üsleri haritası paylaşıldı.

Ülkelerinin devlet başkanları olan Brezilya İşçi Partisi lideri Lula, Komünist Parti lideri Diaz-Canel ve Sosyalizme Doğru Hareketi lideri, Bolivya eski devlet başkanı Morales’e ve hitaben yazılan mektupta, Erdoğan iktidarından antiemperyalizm ummak eleştirilirken, rejimin her dönem ve koşulda NATO ve ABD’ye olan bağlılığı örneklerle anlatıldı. 

 


SOL Parti Brezilya Küba bolivya AKP

İlgili Haberler

Küba, ABD ve NATO'yu hedef aldı: Rusya sınırına yaklaşmasaydı savaş çıkmazdı

Küba, ABD ve NATO'yu hedef aldı: Rusya sınırına yaklaşmasaydı savaş çıkmazdı
SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen Cumhuriyet TV’de değerlendirdi: Hangi mevziye saldırırlarsa o mevzide birleşeceğiz!

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen Cumhuriyet TV’de değerlendirdi: Hangi mevziye saldırırlarsa o mevzide birleşeceğiz!
Sol partilerden seçim sonuçlarına yönelik ilk değerlendirmeler

Sol partilerden seçim sonuçlarına yönelik ilk değerlendirmeler

En Çok Okunan Haberler