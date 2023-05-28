Sol partilerden seçim sonuçlarına yönelik ilk değerlendirmeler

Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:58

Güncelleme: 28.05.2023 - 21:58

Türkiye ülkeyi 5 sene yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanmış görünüyor.

Erdoğan ilk ‘zafer’ konuşmasını yaparken, sol partilerin seçim sonuçlarına yönelik ilk yorumları gelmeye devam ediyor.

TKP: MÜCADELE SÜRECEK

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Toplumu sandığa hapsederek özgürleştirmek ne kadar imkansızsa, sandık sonucu ile o toplumu mutlak karanlığa mahkum etmek de o kadar imkansız. Seçim tüm sonuçlarıyla kaderine terk edilmeli. İsteyen düzen içi dengelerle, Meclis aritmetiğiyle ilgilensin. Hayat ve mücadele sürecek.”

Toplumu sandığa hapsederek özgürleştirmek ne kadar imkansızsa, sandık sonucu ile o toplumu mutlak karanlığa mahkum etmek de o kadar imkansız. Seçim tüm sonuçlarıyla kaderine terk edilmeli. İsteyen düzen içi dengelerle, Meclis aritmetiğiyle ilgilensin. Hayat ve mücadele sürecek. — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) May 28, 2023

TİP: MUTLAKA KAZANACAĞIZ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ise “Seçim sonucu ne olursa olsun… Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek. Mücadele devam edecek. Halkımızı, ülkemizi saltanat sevdalılarının, para babalarının keyfine teslim etmeyeceğiz. Örgütlü gücümüzü büyütecek, emekçileri birleştirecek, bu sömürü ve yolsuzluk düzenini yıkacağız. Mutlaka kazanacağız!” değerlendirmesinde bulundu.

Seçim sonucu ne olursa olsun…

Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek.

Mücadele devam edecek.

Halkımızı, ülkemizi saltanat sevdalılarının, para babalarının keyfine teslim etmeyeceğiz.

Örgütlü gücümüzü büyütecek, emekçileri birleştirecek, bu sömürü ve yolsuzluk düzenini yıkacağız.… — Erkan BAŞ (@erkbas) May 28, 2023

SOL PARTİ: AYDINLIK TÜRKİYE’NİN ÇOĞUNLUĞA GEÇMESİ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM

SOL Parti’nin Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden Hayri Kozanoğlu “2 Türkiye tablosu yine ortaya çıktı!” diyerek şunları söyledi:

“Ülke karpuz gibi ortadan bölündü. Bir yanda,laiklikten,özgürlükten,kadın erkek eşitliğinden yana aydınlık Türkiye! Öte yanda biatçı,itaatçı,baskı yanlısı Türkiye! Aydınlık Türkiye’nin çoğunluğa geçmesi için mücadeleye devam!”