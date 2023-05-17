Sol partilerden ikinci turda ‘mücadeleye devam’ mesajı: ‘Sağa karşı sağ’ çizgisi başarısız olmuştur

Yayınlanma: 17.05.2023 - 13:08

Güncelleme: 17.05.2023 - 13:51

Türkiye 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu ise kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı duyurdu.

Seçimde meydana gelen ihlallerin yanı sıra, sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına yönelik itiraz süreci de devam ediyor.

Seçimlerde 1 milyonun üzerinde oy alan sol partiler ise seçim değerlendirmelerinde ikinci tur için ‘mücadeleye devam’ mesajı verdi.

TKP: ERDOĞAN’IN KAYBETMESİ İÇİN ÇABA HARCANMALIDIR

Türkiye Komünist Partisi, AKP’nin ülkeyi 20 yılı aşkın bir süredir kandırdığına dikkat çekerek “Şimdi Meclis’te ve bir olasılık Cumhurbaşkanlığı makamında bir süreliğine daha bunu devam ettirme olanağı elde etmiş oldu. AKP ve MHP’ye oy veren geniş kesimler onca yoksulluğa, adaletsizliğe, depremin yarattığı yıkıma rağmen iktidarın yarattığı yanılsamanın dışına çıkmak istemiyor. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu var. Umutsuzluk bir kenara konarak Erdoğan’ın kaybetmesi için çaba harcanmalıdır. TKP bu doğrultuda etkili bir çalışma yürütecektir” ifadelerini kullandı.

TKH: GERİCİ REJİMDEN KURTULUŞ İÇİN ZAMAN BİRAZ DAHA UZAMIŞTIR

“Seçimlerin ikinci tura kalması ülke nüfusunun yarısının ve özelde ülkenin yarınlarının her ne şartta olursa olsun boyun eğmediğini göstermiştir” değerlendirmesinde bulunan Türkiye Komünist Hareketi, şu şekilde devam etti:

“Devlet ve sermayenin gücünü arkasına alarak hareket eden gerici-faşist bir rejimin aldığı sonuçlar kalıcı bir başarıyı temsil etmemektedir. 21 yıldır ülkeyi enkaza çeviren bir iktidarın kendi yarattığı enkazı kaldıracak herhangi bir niteliği bulunmamaktadır. Seçim sonuçlarının yarattığı tek bir gerçek vardır: Bu gerici rejimden kurtuluş için zaman biraz daha uzamıştır…”

Açıklamada, “Düzen muhalefetinin 'sağa karşı sağ' çizgisi başarısız olmuştur. Sol bir mücadele hattı ortaya konmadan sağ bir açılım, ülke sağından parça koparılmasına değil tersinden bu sağcı iklimin tahkim olmasına neden olmuştur” vurgusu yapıldı.

TİP: KILIÇDAROĞLU’NUN KAZANMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Türkiye İşçi Partisi ‘gün bir kez daha ayağa kalkma günüdür’ diyerek “Gün, iktidarı yenebileceğimizi birbirimize anlatma günüdür. Gün, yüz yıl önce Saray'a boyun eğmeyen tarihimizden ilham alma günüdür. Türkiye İşçi Partisi olarak 28 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması ve Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yapacağımızı duyuruyoruz” dedi.

SOL PARTİ: SANDIĞA GİDEREK GELECEĞE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ

“Mücadeleye devam” diyen SOL Parti ise “Şimdi, daha büyük bir kararlılıkla gençler ve kadınlar olarak, tüm emekçiler ve yurtsever insanlar olarak birleşerek mücadele etmeye; sandığa gitmeyen başta gençler olmak üzere tüm insanları sandığa giderek ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı:

EMEK PARTİSİ: TÜM EMEKÇİLERİ SEFERBER OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Değerlendirme mesajlarında yeni bir sürecin açıldığına dikkat çeken Emek Partisi “Değişim eğilimini şu veya bu şekilde ifade eden halkımızın, oylarıyla önümüze serdiği sonuç bu eğilimin tek adam rejimini yıkabilecek bir güce dönüştürülmesidir. Bu sorumluluk emek ve demokrasi güçlerinindir. Partimiz de bu seçimde zayıflatılan tek adam rejimini ikinci turda yıkmak için tüm emekçileri seferber olmaya çağırmaktadır” dedi.

HKP: BİRİNCİ KUVAYİ MİLLİYE’DE OLDUĞU GİBİ KAZANACAĞIZ

Halkın Kurtuluş Partisi adına konuşan genel başkan Nurullah Efe Ankut “Eninde sonunda, tıpkı Birinci Kuvayi Milliye'de olduğu gibi biz kazanacağız! Bugün kazanmış görünenlerin izi tozu kalmayacak memlekette! Ve onlar hain, Amerikan işbirlikçisi olarak anılacaklar!” diye konuştu.

HALKEVLERİ: BU DÜZEN ÇÜRÜYOR

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk de “Biliyoruz ki bu düzen çürüyor ve çözülüyor, biliyoruz ki bu düzenin karşısında milyonlarız ve biliyoruz ki şiddetlenerek sürecek kesintisiz sınıf mücadelelerinin içindeyiz. Halkı kendi bağımsız çıkarları etrafında saflaştıracak bir mücadeleyi örgütlemek gerektiğinin bilincindeyiz. Bu yolda bugüne dek birlikte yürüdüğümüz dostlarımızla, mücadele arkadaşlarımızla bu kavgayı ve dayanışmayı büyüteceğiz. Bu eşitsizlik, sömürü, yağma, talan düzenine ve bu düzen sürsün diye tırmandırılan hukuksuzluğa, adaletsizliğe, şovenizme, dinci gericiliğe, kadın düşmanlığına, savaş politikalarına, yani neoliberalizme ve faşizme karşı direnişe, örgütlenmeye çağırıyoruz!” şeklinde konuştu.