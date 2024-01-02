Sollama yapmak isteyen sürücü refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!

Canik'te B.Ç.’nin sollama yapmak isterken kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı. Kazada Erhan Üren hayatını kaybetti, eniştesi B.Ç. ise yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 11:56
Sollama yapmak isteyen sürücü refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!
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Samsun'un Canik ilçesine bağlı Düvecik Mahallesi Ankara Bulvarı’nda dün bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; B.Ç.’nin (29) sollama yaparken kontrolünü yitirdiği 52 AEL 428 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada, sürücü B.Ç. ve yanındaki kayınbiraderi Erhan Üren (26) ağır yaralandı.

B.Ç., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye, Üren ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Üren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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