Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Yayınlanma: 02.01.2024 - 10:25

Güncelleme: 02.01.2024 - 10:52

Feci kaza, 31 Aralık Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında Hadımköy bağlantı yolunda meydana geldi. 34 GEM 38 plakalı cip, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol temizlik aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle cipteki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Temizlik aracının şoförünün de yaralandığı kazaya dair yeni detaylar ile kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

KAZADAN ÖNCE BİR İŞ YERİNİ BASIP HARAÇ İSTEDİKLERİ İDDİASI

Kazada hayatını kaybeden Afganistan uyruklu İlyas Jenap ve Abdullah Noori ile yaralı kurtulan Rommel Mazary, kazadan önce Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde Haron Bahadory isimli kişinin iş yerine gitti. 3 kişi burada iş yeri sahibini tehdit ederek haraç istediği belirtildi.

Para alamayan şüphelilerden kendini Mikail olarak tanıtan kişi Bahadory'e, 'İş yerini silahla tarayacağım' dediği, şüpheliler bu sırada iş yerindeki bir çalışanı ise darbetti belirtildi. İş yeri sahibi şüpheliler gittikten sonra polisi arayarak ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma yaparken 3 şüpheli araçlarıyla yeniden iş yerinin önüne geldi. Fakat polisleri gören şüpheliler kaçmaya başladı.

POLİSTEN KAÇARKEN BELEDİYE ARACINA ÇARPTILAR

İş yeri sahibinin polise kaçan kişilerin kendilerini tehdit eden kişiler olduğunu söylemesi üzerine polis, şüphelileri araçla takip etmeye başladı. Kovalamaca dakikalarca sürerken, şüphelilerin kullandığı cip Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda bir alışveriş merkezinin önünde gözden kayboldu.

Bunun üzerine ekipler kovalamayı bırakarak görev yerlerine gitmek için dönüşe geçti. Polis, Atatürk Mahallesi Hadımköy Yolu üzerinden bölgelerine döndükleri sırada cadde üzerinde belediyeye ait yol temizleme aracıyla siyah renkli bir aracın kaza yaptığını ve etrafında insanların toplandığını gördü.

Kazayı kontrol eden ekipler, belediye aracına çarpan cipin kendilerinden kaçan şüphelilere ait olduğunu, araçtaki 3 kişiden 2'sinin ise hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis, bunun üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Hayatını kaybeden 2 şüphelinin ise cenazeleri yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Kazada belediyeye ait aracın şoförü de yaralandı. Kaza ile ilgili yapılan incelemede hayatını kaybeden şüphelilerin İlyas Jenap ve Abdullah Noori, yaralı kurtulan kişinin ise Rommel Mazary olduğu tespit edildi.

Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde hızlı olduğu görülen cipin, yol temizlik aracına çarptığı anlar yer aldı.