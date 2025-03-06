Soluk borusuna simit kaçan adam kurtarılamadı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde, test sürüşüne çıkan 4 arkadaştan biri yediği simit nefes borusuna kaçınca fenalaşarak hayatını kaybetti.

Soluk borusuna simit kaçan adam kurtarılamadı
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İHA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:54

Karabük’ün Eskipazar ilçesi Çandırlar köyü mevkisinde arızası giderilen SUV tipi otomobili test etmek amacıyla köye gelen 4 arkadaştan Hasan Erarslan, satın aldığı simidi yerken fenalaştı. Aniden yere yığılan Erarslan’ı gören arkadaşları, sağlık ekiplerine haber vererek onu araçla hastaneye götürmeye çalıştı.

Ambulansla yolda karşılaşan sağlık ekipleri, Erarslan’a olay yerinde müdahale etti. Ancak 4 çocuk babası aErarslan kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre, Erarslan’ın ölümüne nefes borusuna kaçan simidin neden olduğu tahmin ediliyor.


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