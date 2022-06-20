Soluk borusuna süt kaçan Yaren bebek, öldü

Annesi tarafından emzirilen 6 aylık Yaren bebeğin soluk borusuna süt kaçtı. Yaklaşık 1 saat boyunca sessiz kalan Yaren, hastaneye götürülse de kurtarılamadı.

DHA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 12:47
Soluk borusuna süt kaçan Yaren bebek, öldü
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Diyarbakır’da annesinin emzirdikten sonra beşiğe bıraktığı 6 aylık Yaren A., nefes borusuna süt kaçması sonucu yaşamını yitirdi. 

Olay, 19 Haziran Pazar, akşam saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. 6 aylık Yaren A., ismi öğrenilemeyen annesi tarafından emzirildi. Anne, bebeğini emzirdikten sonra uyuması için beşiğe bıraktı.

1 SAAT BOYUNCA SESİ ÇIKMADI

Yaklaşık 1 saat boyunca sessiz kalan Yaren’i kucağına alan anne, nefes almadığını gördü. Anne, durumu bildirdiği yakınlarıyla bebeği alarak Yenişehir ilçesindeki Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürdü.

KURTARILAMADI

Doktorların yaptığı kontrolde Yaren’in, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için adli tıpa götürüldü.

Olayın haber verilmesiyle hastaneye gelen polis ekipleri, anneyi ifadesini almak için emniyete götürdü.


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