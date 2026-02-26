Cumhuriyet Gazetesi Logo
Soma'da 87 işçi için başlatılan eylem sürüyor: 'Mücadelemizi sürdüreceğiz'

Soma'da 87 işçi için başlatılan eylem sürüyor: 'Mücadelemizi sürdüreceğiz'

26.02.2026 12:22:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Soma'da 87 işçi için başlatılan eylem sürüyor: 'Mücadelemizi sürdüreceğiz'

Torku Termik Santrali’nin kademeli olarak kapanacak olmasını protesto ve çıkarılan 87 işçinin yeniden işbaşı yapması için başlatılan eylemler sekizinci günü geride bıraktı. İşçilere destek veren Soma Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Esin Ayan, "Keşke daha güzel günler için burada olabilseydik ama maalesef böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Esnaf Odası olarak her zaman işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

TES-İŞ Sendikası Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, Torku Termik Santrali’nde işten çıkarılan 87 işçinin işe iadesi için Ankara’da temaslarda bulunuyor. Soma’da ise işçiler, soğuk ve yağmura rağmen eylemlerini sekizinci gününde sürdürürken, sivil toplum kuruluşları ve esnaf da işçilere destek veriyor.

"İŞÇİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Soma Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Esin Ayan, işçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Hep birlikte bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Madenlerimizde de sıkıntılarımız var. Bugün İmbat Madencilik de eyleme başladı. Polyak Madencilik eylemini devam ettiriyor. Bizler de hep birlikte burada mücadelemizi sonuna kadar, haklarımızı alıncaya kadar yılmadan, bıkmadan devam ettireceğiz. Bizler bu yolda haklarımızın son kuruşunu alıncaya kadar, ücretsiz izne çıkarılan arkadaşlarımız işlerine dönünceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Burada bu şekilde burada olmaktan asla mutlu değiliz. Keşke daha güzel günler için burada olabilseydik ama maalesef böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Esnaf Odası olarak her zaman işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü Soma için, Soma ekonomisi için biz bir bütünüz. Bundan sonra da Esnaf Odası olarak da tüm Soma esnafı olarak da işçilerin yanında olmaya, eylem alanında olmaya devam edeceğiz."

İlgili Konular: #İşçi #Soma #EYLEM

İlgili Haberler

Soma'da termik santral önünde eylem: 'İşçiler ve aileleri kamulaştırma çağrısı yaptı'
Soma'da termik santral önünde eylem: 'İşçiler ve aileleri kamulaştırma çağrısı yaptı' Soma’da faaliyet gösteren termik santralde ücretsiz izinler ve işten çıkarmalar sonrası başlatılan eylem sürüyor. Santral önünde kurulan çadırlarda nöbet tutan işçilere aileleri de destek verdi. Eylemin sürdüğü santral önünde yapılan iftar programında konuşan işçiler ve yakınları, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu. 13 yıldır santralde çalışan bir işçi, "Biz emeğimize dönmek istiyoruz. Çalışmak, üretmek istiyoruz. Soma yok olmasın, esnaf da biz de çalışalım" dedi.
TES-İŞ Soma Heyeti, Özgür Özel ve Ergün Atalay ile görüştü
TES-İŞ Soma Heyeti, Özgür Özel ve Ergün Atalay ile görüştü TES-İŞ’in Soma Termik Santralı’nda yaşanan sorunları dile getirmek üzere oluşturduğu “Soma Heyeti”, Ankara ziyaretleri kapsamında dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.
Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Kadersiz kent Soma’da işçiler grevde!
Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Kadersiz kent Soma’da işçiler grevde! Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.