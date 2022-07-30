Soma’da atık havuzu patladı: 1 işçi kayıp

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:13

Manisa Soma’da Sabah saat 06.00 civarında özel firma olan Hermaksan A.Ş.'nin Dereköy Lavvar tesislerinde kömür tozuyla suyun karışımından oluşan şlamının biriktirildiği havuzda patlama yaşandı. Hermaksan kömür yıkama zenginleştirme tesisinde meydana gelen şlam patlaması sonucu atık havuzu çöktü. Olayda iş makinası operatörü İbrahim Demir havuzda biriken şlamın altında kaldı. Arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şube Başkan Vekili Selçuk Metin, şu ifadeleri kullandı:

"Bir daha ortaya çıktı ki açık ocak madenciliği de yer altı madenciliği kadar risklidir. Bizim ısrarla özel sektöre karşı çıkıyoruz. Çalışma sahalarımızın bilgisiz, deneyimsiz insanlara verilince bu tür olaylar yaşanıyor. Kamuculuğun öneminin altını çiziyoruz. Madenlerimiz özel sektöre bırakılmamalı, biz iş yerlerimizde direnirken de bunu söylüyorduk Ankara’ya yürürken de… Buna benzer bütün çalışmalar kamu denetiminde yapılmalı. Kontrollü bir çalışma olmadığı için bugün bir arkadaşımızı şlam havuzunda kayboldu"