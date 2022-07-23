Soma'daki özelleştirmeye karşı Ankara'ya yürüyen işçilere jandarma engeli
Manisa Soma'dan Ankara'ya doğru yürüyüşe geçen işçileri jandarma engelledi. Cumhuriyet'e konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şube Başkanı Şahin, “17 yıl altyapısını yaptık. Şirketlere peşkeş çekilmesini istemiyoruz. Yoksa istedikleri fiyattan kömürü satacaklar. Bizim derdimiz ekmek, bizim derdimiz emek” ifadelerini kullandı.
Manisa Soma’da Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) bağlı Soma Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) bünyesinde, linyit kömür üretimi yapılan Eynez’deki açık ocak bölgesinin bir bölümü ihale yapılmaksızın özelleştirildi.
Karara karşı madende nöbet tutma eylemi yapan ve imza kampanyası düzenleyen işçiler, dün de seslerini duyurabilmek için Ankara’ya yürüyüş başlattı. İşçilerin yürüyüşü Manisa Kırkağaç bölgesinde jandarma tarafından durduruldu.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şube Başkanı Şevket Şahin, “Enerji Bakanlığı bu karardan dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Vali beyin talimatıyla yürüyüşümüz durduruldu. Biz 17 sene altyapısını yaptık. Üç beş şirkete peşkeş çekilsin istemiyoruz, biz buna karşıyız. Bizim derdimiz ekmek, bizim derdimiz emeğimiz. Bu karardan dönülmezse özel şirketler istediği fiyattan kömürü fiyatlandırabilecek” ifadelerini kullandı.
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