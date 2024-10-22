Soma'da maden ocağında iş cinayeti: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Manisa'nın Soma ilçesinde, maden ocağında tavan çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eğnez Mahallesi'ndeki maden ocağında gece saatlerinde tavan çökmesi yaşandı.
Olayda işçiler Adem Balta (35) ile A.O.K. (25) yaralandı.
Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Balta, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Soma #maden ocağı
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