Soma'da madencilerden eylem: 'Çalışmak zulüm, emeklilik ölüm'

13 Mart 2022 Pazar, 17:44

Bağımsız Maden-İş’e üye madenciler emeklilik ücretlerine yasal bir düzenleme talebiyle Manisa’nın Soma ilçesinde eylem yaptı.

Soma Hükümet Meydanı’ndan Soma Adliyesi önüne yürüyen madenciler, “Çalışmak zulüm, emeklilik ölüm” sloganı attı ve aynı sloganın yazılı olduğu pankart taşıdı.

Madenciler Ankara’daki yetkililere “Ses ver Ankara, madenciler ayakta” sloganıyla seslendi. Maden kazasında ayağı sakatlanan İdris Sarıkaya, madencilerin haklarını alabilmek için defalarca Ankara’da hükümet yetkilileriyle görüştüklerini anımsatarak, “Süleyman Soylu bize ‘Madencinin haklı olduğunu, Soma’da işçi haksızlığı olduğunu ve kendisinin işçi tarafı olduğunu Meclis’te birebir dile getirdi. Aradan zaman geçmesine rağmen bize söz verilmesi, Cumhurbaşkanımızın Soma’daki madenci sorununu çözün, hiçbir madenci mağdur kalmasın şeklinde vermiş olduğu talimata nazaran halen tazminatlarımız ödenmedi” dedi.

"BURASI ACININ, GÖZYAŞININ BAŞKENTİ SOMA HÜKÜMET MEYDANI"

Sarıkaya, kendilerine siyasilerin söz verdiğini ancak halen yerine getirilmediğini kaydederek, “Önümüzde 2023 seçimleri var. Sık sık Meclis’te helalleşelim sözü dile getiriliyor. Ben bir iş kazası mağduru, madenci, işsiz iki çocuk babası olarak, defalarca Meclis’e gidip siyasetçilerle görüşmeme nazaran hala hakkının verilmediği bir şahıs olarak buradan sesleniyorum. Burası Soma Meydanı, acının, gözyaşının başkenti Soma Hükümet Meydanı. Gelin helalleşelim” diye konuştu.

Emekli madenci Hasan Eren, emekli maaşlarının kendilerine yetmediğini vurgulayarak, “Burada bir derdimiz var ki buradayız. Ama bizi duyan yok. Bizi algılamak istemiyorlar. Ama duyuracağız sesimizi” dedi.

Eren, devlete ait maden ocağı ile özel sektör maden ocağından emekli olan madenciler arasında emekli maaşlarında büyük farklar olduğunu belirterek, “Sayın siyasetçiler biz hakkımızı alıyoruz. Biz kimseden güzellik istemiyoruz. Benim emekli maaşım 3 bin 200 lira. Elektrik gelmiş 750 lira, su yükle 200 lira. Benim zaten maaşın üçte birini elektrik, su götürdü. Salatalık olmuş 25 lira, patlıcan olmuş 35 lira, biber olmuş 40 lira. Allah’tan korkun Allah’tan. Hak yiyorsunuz, hak” diye konuştu.

Madenciler adına yapılan ortak açıklamada da maden kazalarında verilmesi gereken tazminatların ödenmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Soma Kömürleri tazminat ödemelerinde yapılan usulsüzlükler ve yasadaki 13 Mayıs 2014 öncesi hak edişleri olan madencilerin ödemeleri konusunda sınırlama devam etmektedir.

Bu yola çıkarken söylediğimiz ve aynı zamanda sendikamızın bir mücadele ilkesi olarak ‘bir kişinin hakkı kalmayıncaya kadar bu yoldan asla dönmeyeceğiz.’ Mücadelemizin neticesinde muhatap olarak karşımıza çıkanlar, günlerce, aylarca bizi oyalayanlar bu sözümüzü, ilkemizi on milyon kez düşünsünler ve Somalı madencilerin çözülmeyen tazminat sorununu ivedilikle çözsünler.

Düşünün ki bugün yeni zamla 8 bin 500 lira aylık ücret alan maden işçisi bir ay sonra emekli olunca 2 bin 500-3 bin 500 lira sınırında emekli aylığına mahkum ediliyor. Hiçbir iş kolunda aldığı maaşla, aldığı emekli aylığı arasında bu kadar uçurum olan bir kesim söz konusu değildir.

“EMEKLİ MİLLETVEKİLLERİNE 18 BİN LİRA”

Emekli milletvekillerinin aldıkları 18 bin lira ücreti az bulanlar, madencinin sefalet düzeyindeki emekli aylıklarına çare üretmek durumundadırlar. Önümüzdeki dönem seçime doğru gidiyoruz. Soma, Kınık, Kırkağaç, Savaştepe’de madencilerin karşısına çıkacak siyasi partiler öncelikle bu konuda ne yapacakları taahhüt etmelidirler. Madenci aylıklarını kemiren, patron yalaması sarı sendikalar madencilerin yaşadığı bu sefalete ses çıkarmıyorlar. Onların da sonu yakındır.

“HAYAT PAHALILIĞI 3-5 KATI”

Hayat pahalılığının 3-5 katına çıkmış olduğu bir durumda, temel ihtiyaçlar giderlerinin, elektriğin, suyun, kiranın, ısıtmanın, market, pazar ürünlerinin günlük gelen zamlarla belirlendiği bir hayatta, 2 bin 500-3 bin 500 lira arası maaş alan emekli madencinin ve ailesinin geçinebilmesini düşünebilmek akıl dışılıktır.”