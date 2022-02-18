Soma'da tarım işçileri İŞKUR’un kapısına dayandı: Ödemeleri yapın!

18 Şubat 2022 Cuma, 16:56

Soma’da Nakdi Destek Ödeneği alamayan mevsimlik tarım işçileri İŞKUR önünde eylem yaptı. Pankartlar ve sloganlar eşliğinde bağlı bulundukları özel istihdam bürosu ve İŞKUR’u protesto eden işçiler, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Çiftçi-Sen, CHP Soma ilçe örgütü ile çok sayıda yurttaşın da destek verdiği eylemde çalışanlar adına açıklamada bulunan Sosyal Haklar Derneği Soma Temsilcisi Bahar Memiş, “İŞKUR ayrımcılık yapma, ödemeyi yap” diyerek mağdur çalışanların taleplerini dile getirdi.



İşçilerin bağlı bulunduğu özel istihdam bürosunun personelin işten çıkış kodlarını yanlış bildirdiğinden ötürü mağduriyetler yaşandığını ve çalışanların işsizlik ödeneğinden faydalanamadığını belirten Memiş, “Yasak olan amele pazarları, 2016’daki yasa ile özel istihdam büroları olarak karşımıza çıkmıştır. Böylece İŞKUR’un yapması gereken aracılık faaliyetlerinin bir bölümü şirketlere devredilerek işçilerin köleleştirilmesi yasallaştırılmıştır. Ülkemizde mevsimlik tarım işçiliği dayıbaşılık sistemi adı altında sigortasız ve güvencesiz olarak sürdürülmektedir. Haklı itirazlar sonucu işten çıkış kodları düzeltilmiş olsa da, nakdi ücret desteği bu kez İŞKUR tarafından gasp edilmiştir." dedi.

Memiş açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Burada yaşanılan hukuksuzluğun işçilerden kaçırılması tesadüf değildir. Yasa açıktır, İŞKUR gibi bir kamu kurumu işçiyi koruma ilkesine ve yasaya aykırı davranamaz. Nakdi ücret desteği, pandemi döneminde çalışamayan, emeğiyle geçinmek için mevsimlik tarım işlerinde toprağa emeğini veren işçilerin de hakkıdır. İŞKUR, özel istihdam bürolarının değil, emeğiyle geçinen işçilerin güvencesi olmalıdır. İŞKUR’u hukuksuz ve keyfi uygulamalarından, bazı işçilerin ödemelerini yaparak bazılarının ödemelerini yapmayarak ortaya çıkardığı ayrımcı davranışından, bu davranışına gerekçeler yaratmasından geri dönmeye çağırıyoruz. Son kez uyarıyoruz. İŞKUR ayrımcılık yapma, ödemeyi yap”