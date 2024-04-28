Son 5 yılda 113 bin 167 kadına ulaşıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Belediye Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) ile son beş yılda 113 bin 167 kadına ulaştı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 28.04.2024 - 12:43
Son 5 yılda 113 bin 167 kadına ulaşıldı
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ABB’nin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren BELMEK’ler kalifiye eleman sıkıntısı çeken iş alanlarında ihtiyacı karşılamak ve kadınların iş hayatına katılımını sağlamak amacıyla 56 merkezde 31 farklı branşta hizmet veriyor. Katılımcılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip oluyor. BELMEK’te ücretsiz olarak verilen kurslarla kursiyerler yeni bilgi ve beceriler edinirken, son 5 yılda toplam 113 bin 167 kadın meslek sahibi oldu. Kursiyerlerin ve usta öğreticilerin ürünleri, Başkent Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatifi aracılığıyla Gökkuşağı Kamu Pazarı ve Zafer Çarşısı’nda hizmete açılan satış ofisleri ile baskentkadingirisimi.com internet adresi üzerinden satışa sunuluyor.

‘BELMEK HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYOR'

ABB’nin kadınlar için sağladığı BELMEK hizmetlerinden faydalanan bir yurttaş, “Büyükşehir Belediyemizin sunduğu imkânlara çok teşekkür ediyoruz. Ebru sanatı benim hayalimdi zaten. Hayallerimizi gerçekleştiriyor. Çok güzel işler çıkarıyoruz” dedi. Hizmetlerden memnun kalan yurttaşlardan bir diğeri ise, “Hanımların emeklerinin değerlendirilmesi, içindeki cevherin ortaya çıkması için bulunmaz bir imkân diye düşünüyorum. Herkese de tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.


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