Son analiz: Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı solladı

Yayınlanma: 01.05.2023 - 09:52

Güncelleme: 01.05.2023 - 10:01

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitmek için gün sayıyor. Seçime 13 gün kalmışken liderlerin sosyal medya paylaşımları da merakla takip ediliyor.

tv100 yazarı Erdoğan Aktaş, seçim propagandalarının internet ile değiştiğini belirttiği yazısında, sosyal medyadaki hareketliliğin seçim sonucuyla ilgili ipuçları verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı adaylarının Twitter'daki verilerinin analizini aktaran Aktaş, "Liderlerin yaptıkları paylaşımlarda da sosyal medya ahalisi en çok Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşımlarına ilgi gösteriyor" dedi.

Aktaş'ın yazsının ilgili bölümü şöyle:

"En çok takipçisi olan ve tweeti en çok görüntülenen lider Recep Tayyip Erdoğan.

Fakat takipçisi en çok artan isim, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu’nun günlük takipçisi 13 bin 886 artıyor. Haftalık artışı 120 bin 191, aylık artışı ise 374 bin 289.

Buna karşılık Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın günlük takipçi artış sayısı 11 bin 522. Haftalık 49 bin 892, aylık 148 bin 420.

Liderlerin yaptıkları paylaşımlarda da sosyal medya ahalisi en çok Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşımlarına ilgi gösteriyor.

Erdoğan’ın aldığı beğeni 2 milyon 136 bin 67 olurken, Kılıçdaroğlu’nun paylaşımlarına gelen beğeni 3 milyon 150 bin 244.

Erdoğan’ın yaptığı paylaşımların son bir haftada aldığı toplam etkileşim 2 milyon 857 bin 30 olurken, Kılıçdaroğlu’nun elde ettiği etkileşim 3 milyon 662 bin 809.

Hem dört adayın hem partilerin hem de milletvekillerinin sosyal medya performanslarını gerekirse şehir şehir bu siteden görebilirsiniz. Benim sizlere aktardığım birkaç analizin dışında daha çok detay var.

Üç saate bir güncellenen sitede sadece Twitter paylaşımlarının analizlerine yer veriliyor. Hiç kuşkusuz Facebook ve Instagram paylaşımları da analiz edilirse ortaya daha gerçekçi ipuçları çıkar.

Fakat şu ana kadar yapılan analizlere bakacak olursak, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, son düzlüğe rakiplerinin epey önünde girmiş gibi görünüyor."