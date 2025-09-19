Son ankette CHP açık ara önde: AKP ile fark 6 puanı aştı

HBS Araştırma'nın yaptığı son ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarken AKP'nin kaybı sürdü. Buna göre CHP yüzde 33,9 oyla birinci parti olurken AKP'yle aradaki fark yüzde 6'nın üzerine çıktı.

Muhalefetin 'erken seçim' çağrılarına karşılık zamanında yapılacağı yanıtı veren AKP'de düşüş son ankette de sürdü.

HBS Araştırma Şirketi tarafından 32 şehirde 3 bin 200 seçmen ile yüz yüze yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Buna göre CHP yüzde 33,9 oy oranıyla birinci parti olurken AKP'nin 6,1 puan önünde yer aldı.

Özellikle İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından oy kaybını sürdüren AKP'nin oyu ise yüzde 27,8'de kaldı.

DEM Parti yüzde 8,1'le üçüncü parti olurken MHP yüzde 7,0'lik oy oranıyla barajda kaldı.

İYİ Parti yüzde 5,8'le baraj altında kalırken Zafer Partisi istikrarlı yükselişini 5,0 oyla sürdürdü.

İşte o çarpıcı anket sonucu:

CHP: Yüzde 33,9

AKP: Yüzde 27,8

DEM Parti: Yüzde 8,1

MHP: Yüzde 7,0

İYİ Parti: Yüzde 5,8

Zafer Partisi: 5,0

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,3

TİP: Yüzde 1,7

Anahtar Parti: Yüzde 1,6

Diğer: Yüzde 4,8