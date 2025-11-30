Son ankette sarsıcı sonuç! CHP’den 6,5 puanlık sürpriz: MHP baraj altında!

THEMİS Araştırma, 18-27 Kasım tarihleri arasında 15 ilde yaptığı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı. CATI yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada seçmenlere oy tercihleri, siyasi kimlik tanımları, ülkenin temel sorunları ve hukuk sistemine güven başlıklarında sorular yöneltildi.

CHP 1. PARTİ

Haber3'ün aktardığı bilgilere göre araştırmada 'Bugün bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlar, kararsız seçmenlerin oyları dağıtıldığında CHP’nin AKP'nin 6,5 puan önünde birinci parti konumuna yükseldiğini ortaya koydu.

THEMİS Araştırma'nın yaptığı anket sonuçlarına göre; bugün seçim olsa yüzde 4,7 oy alması halinde MHP baraj altında kalıyor.

CHP: %34,9

AKP: %28,4

DEM PARTİ: %11, 8

ZAFER PARTİSİ: %6,9

İYİ PARTİ: %5,3

MHP: %4,7

YENİDEN REFAH PARTİSİ: %4,1

TİP: %1,9

DİĞER: %1,8

Öte yandan araştırmada katılımcılara "Kendinizi siyasi eğilim olarak nasıl tanımlarsınız?" sorusu da yöneltildi. Yurttaşın yüzde 25,9'unun kendisini Atatürkçü olarak tarif ettiği görüldü.