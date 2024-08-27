Son bir haftada 5 siyasi parti kuruldu

Ağustos ayı içinde kurulan Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi, Güçlü Anadolu Partisi ve Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ile ülkedeki parti sayısı 151'e ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 17:51
Son bir haftada 5 siyasi parti kuruldu
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına göre, Türkiye'de 151 siyasi parti faaliyet gösteriyor.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre, Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi 19 Ağustos'ta, Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta kuruldu.

Bu partilerin eklenmesiyle Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu.


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