Son bir haftada çeşitli nedenlerle altı çocuk yaşamını yitirdi

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Bağcılar’da iki yaşındaki A.M.S., misafirliğe gittiği evde annesi içeride otururken sekizinci kattan düşerek yaşamını yitirdi. Çorlu’da yaşayan ve teyzesinin nişanı için ailesiyle beraber Bağcılar’a gelen A.M.S., annesinin bir anlık dalgınlığıyla balkonda sandalyenin üzerinde oynarken bahçenin zeminine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen yaşama tutunamayan A.M.S., memleketi Çorlu’da toprağa verildi.

BAŞINA ODUN ÇARPTI

Aynı gün Bartın’ın Ulus ilçesinde traktör römorkuna yüklenen odunlardan birinin başına çarptığı altı yaşındaki Yüsra Aksu kurtarılamadı. Ormandan traktörün römorkuna odun yükleyen Aksu ailesi eve doğru yola çıktı. Bu sırada römorkta olan küçük Yüsra’nın başına odunlardan biri çarptı. Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yüsra Aksu, tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Oyunda kalp krizi Cumartesi günü başka acı bir olay da Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki lise öğrencisi Harun Sarı, bilgisayarda oyun oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Kepez’e bağlı Emek Mahallesi’nde meydana gelen olayda bilgisayarda oyun oynayan Atatürk Meslek Lisesi 3. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki lise öğrencisi Harun Sarı hareketsiz kaldı. Oğlunun masada hareketsiz olduğunu gören anne durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık çalışanları Harun Sarı’ya müdahale etti ancak lise öğrencisi kurtarılamadı.

KAMYONET EZDİ

Bayburt Uzungazi Mahallesi’nde dün meydana gelen trafik kazasında Z.D. yönetimindeki kamyonetin altında kalan dokuz yaşındaki Y.Ö. isimli çocuk yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

KANALDA BOĞULDU

Bursa’nın Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi’nde 16 yaşındaki Abdulkadir M. serinlemek için ayaklarını sulama kanalına soktu. Oturduğu noktada gevşeyen toprak kayınca suya düşen ve yüzme bilmeyen genç boğuldu.

BABASINA KIZIP BALKONDAN ATLADI

İstanbul Sultangazi’de geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan olayda, 16 yaşındaki Keremcan Bölükbaşı eve geç gelme nedeniyle babasıyla tartıştıktan sonra 15. kattan aşağı atlayarak intihar etti. Eve geç geldiği için babasıyla tartışan Keremcan Bölükbaşı, babasının telefonunu elinden alması nedeniyle sinirlenerek odasına kapandı. Sonrasında da evin balkonundan atlayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan Baba Eyüp Bölükbaşı (52) da oğlunun cenazesinin ardından işyerinde tabancayla kafasına ateş ederek yaşamını yitirdi.

DÜĞÜN ALANINDA SIRTINDAN VURULDU

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde ise sokakta oyun oynadığı sırada sırtına mermi isabet eden Abdulsamet Ceylan (11) ağır yaralandı. Yaz tatili için ailesi ile birlikte İstanbul’dan Giresun’a gelen Abdulsamet Ceylan, sokakta oyun oynadığı sırada birden kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ceylan’ın sırtına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Giresun Kadın ve Çocuk Hastanesi’ne sevk edilen Ceylan, burada yoğun bakıma alındı. Polis ekipleri, çocukların oyun oynadığı alanının yakında yapılan bir düğünde silahlarla havaya ateş edildiğini belirledi.