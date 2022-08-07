Adıyaman'da çocuklar ambulansı yaktı
Adıyaman’da 8-10 yaş aralığında olduğu düşünülen çocukların içerisine binerek yaktıkları iki ambulans küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler 3. ambulansa sıçramadan söndürüldü.
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı teknik birim bahçesinde park halindeki ambulansın yanına gelen yaşı küçük 4 çocuk, kapısı açık olan ambulansın içerisine bindi. Ambulansın içerisinde oyalanan 8-10 yaşlarındaki çocuklar, ambulansı ateşe vererek olay yerinden kaçtı.
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