Adıyaman'da çocuklar ambulansı yaktı

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Adıyaman’da 8-10 yaş aralığında olduğu düşünülen çocukların içerisine binerek yaktıkları iki ambulans küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler 3. ambulansa sıçramadan söndürüldü.

İHA
07 Ağustos 2022 Pazar, 14:10

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı teknik birim bahçesinde park halindeki ambulansın yanına gelen yaşı küçük 4 çocuk, kapısı açık olan ambulansın içerisine bindi. Ambulansın içerisinde oyalanan 8-10 yaşlarındaki çocuklar, ambulansı ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

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