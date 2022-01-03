Son dakika | CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı
Son dakika | CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özcan ve Karaca hakkındaki karar bugün çıktı. İki isim uyarı cezası aldı.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir kadına yönelik ifadeleri, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle uyarı cezası istemiyle YDK'ya sevk edilmişti.
CHP YDK, Özcan ve Karaca'nın dosyalarını görüşmek üzere genel merkezde toplanmış, 3 saat süren toplantıda iki dosyada da eksiklikler olduğu tespit edilmişti. Özcan ve Karaca hakkında verilecek karar, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle bugüne ertelenmişti.
KARAR AÇIKLANDI
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında kararın bugün verildi. Özcan ve Karaca'ya uyarı cezası verildi.
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