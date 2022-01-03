Son dakika | CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 17:13

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir kadına yönelik ifadeleri, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle uyarı cezası istemiyle YDK'ya sevk edilmişti.

CHP YDK, Özcan ve Karaca'nın dosyalarını görüşmek üzere genel merkezde toplanmış, 3 saat süren toplantıda iki dosyada da eksiklikler olduğu tespit edilmişti. Özcan ve Karaca hakkında verilecek karar, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle bugüne ertelenmişti.

KARAR AÇIKLANDI

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında kararın bugün verildi. Özcan ve Karaca'ya uyarı cezası verildi.