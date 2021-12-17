Son dakika | 2022 yılı bütçesi TBMM’de kabul edildi

Son dakika | 2022 yılı bütçe teklifi, Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek yasalaştı.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2021 Cuma, 23:28
Son dakika | 2022 yılı bütçesi TBMM’de kabul edildi
Abone Ol google-news

TBMM Genel Kurulu'nda 104.9 milyar dolarlık 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.

Genel Kurul'da 12 gün süren 2022 Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. Toplam 524 milletvekili oy kullandı. 327 kabul oyuna karşılık 197 ret oyu kullanıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler