Son dakika | 2022 yılı bütçesi TBMM’de kabul edildi
Son dakika | 2022 yılı bütçe teklifi, Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek yasalaştı.
TBMM Genel Kurulu'nda 104.9 milyar dolarlık 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.
Genel Kurul'da 12 gün süren 2022 Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. Toplam 524 milletvekili oy kullandı. 327 kabul oyuna karşılık 197 ret oyu kullanıldı.
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