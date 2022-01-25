Son dakika | ABD'den Sedef Kabaş çıkışı
Son dakika | Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sedef Kabaş'ın tutuklanmasından dolayı üzgün olduğunu belirtti.
Gazeteci Sedef Kabaş, 14 Ocak’ta katıldığı TELE 1’deki ‘Demokrasi Arenası’ programında, “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” dedikten sonra önceki gece gözaltına alınmış ve ertesi gün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.
"ÜZGÜNÜZ"
VOA Türkçe’nin aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasından dolayı üzgünüz. İfade özgürlüğü evrenseldir ve bazıları tarafından tartışmalı ya da rahatsız edici olduğu düşünülen sözleri içerse de ifade özgürlüğünün korunması demokrasileri güçlendirir.”
ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU
Erdoğan ayrıca TELE 1’deki söz konusu programa katılan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise, bugün ‘Demokrasi Arenası’na beş hafta program durdurma ve yüzde 5 para cezası vermişti. Programın sunucusu Uğur Dündar da bu süre boyunca ne TELE 1’de ne de başka bir kanalda program yapabilecek.
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