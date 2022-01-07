Son Dakika | Adana Valiliği'nden ellerinde silah ve sopayla gezen yabancı uyruklularla ilgili karar
Adana Valiliği, ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle yüzleri maskeli şekilde dolaşan yabancı uyruklu şahısların Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiğini duyurdu.
Ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle yüzleri maskeli şekilde dolaşan yabancı uyruklu kişilerle ilgili Adana Valiliği açıklamalarda bulundu.
GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİ
Valilik, sosyal medya görüntüleri hakkında yaptığı açıklamada, ”İki gün önce çiftliklerde çalışmak üzere sabah saatlerinde işe giden bir grup ellerinde sopalarla kendi arasında tartışmış, olay çalışacakları tarlaların yakınındaki mahallede meydana gelmiştir. Olaya karışan kişilerin tamamı yakalanmış olup, haklarında hukuki süreç yürütülmek suretiyle Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilmişlerdir” ifadelerine yer verdi.
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