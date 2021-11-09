Valilik açıkladı: Bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Başkentte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla 10 Kasım Çarşamba günü Anıtkabir'de anma töreni gerçekleştirilecek.
Saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası), GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.
ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILACAK
Anıt, Gençlik, Akdeniz ve Mareşal Fevzi Çakmak caddeleri ile bunlara açılan tüm cadde ve sokaklar, programlar sona erene kadar çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Eski şampiyon, hayatını kaybetti!
- Konya'da korkutan deprem!
- İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
- Akşener'den Erdoğan'a sert yanıt
- Meral Akşener’den Lütfü Türkkan için ilk yorum
- Yüz yüze eğitim, elektrik faturaları, Türkkan...
- Örgüt evinden Erdoğan'ın yanı başına uzanan yol
- ByLock’un sahibi hapisten çıktı
- İYİ Parti'de 'küfür' istifası
- Barlas'tan 'CHP'ye kapatma' yazısı