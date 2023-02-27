Son dakika | Adıyaman'da korkutan deprem! Şanlıurfa, Kayseri, Adana ve Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi...
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.51 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının Şanlıurfa, Kayseri, Adana ve Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.51'de, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 8.51 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 27, 2023
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Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Tarih:2023-02-27
Saat:05:51:20 TSİ
Enlem:37.932 N
Boylam:37.584 E
Derinlik:8.51 km
Detay:https://t.co/G1CGewxzDk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
Sarsıntının derinliğini ise 5.4 kilometre olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 27, 2023
MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) https://t.co/0vOZolgVe6
27.02.2023, 05:51:20 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
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