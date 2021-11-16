Son dakika | Şair Ahmet Sezai Karakoç yaşamını yitirdi

Şair Ahmet Sezai Karakoç yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2021 Salı, 17:40
Son dakika | Şair Ahmet Sezai Karakoç yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Şair Ahmet Sezai Karakoç'un 88 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karakoç'un ölüm haberini Twitter hesabından duyurdu.

Kalın paylaştığı mesajında, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin." ifadelerine yer verdi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler