Son dakika | Şair Ahmet Sezai Karakoç yaşamını yitirdi
Şair Ahmet Sezai Karakoç yaşamını yitirdi.
Şair Ahmet Sezai Karakoç'un 88 yaşında hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karakoç'un ölüm haberini Twitter hesabından duyurdu.
Kalın paylaştığı mesajında, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin." ifadelerine yer verdi.
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