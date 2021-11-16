Son dakika | Şair Ahmet Sezai Karakoç yaşamını yitirdi

16 Kasım 2021 Salı, 17:40

Şair Ahmet Sezai Karakoç'un 88 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karakoç'un ölüm haberini Twitter hesabından duyurdu.

Kalın paylaştığı mesajında, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin." ifadelerine yer verdi.

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