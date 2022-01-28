Son dakika | Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Antalya Gazipaşa açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA
28 Ocak 2022 Cuma, 07:12
Son dakika | Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.57'de Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 3,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Gazipaşa ilçesine 82.60 kilometre mesafede olduğu belirlendi.


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