Son dakika | AKP eski Milletvekili Mitat Ekici’nin oğlu Covid-19'a yenik düştü

05 Aralık 2021 Pazar, 22:07

Bir dönem AKP Milletvekili olan Uzman Doktor Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici, yakalandığı Covid-19 nedeniyle Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Şehir Hastanesinde uzun süredir tedavi gören Ahmet Rıza Ekici, sağlık durumunun ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakımda uzun süre tedavisine devam edilmesine rağmen durumunun daha da kötüye gitmesi sonucu Ekici, bugün hayatını kaybetti.