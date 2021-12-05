Son dakika | AKP eski Milletvekili Mitat Ekici’nin oğlu Covid-19'a yenik düştü

Son dakika |Denizli AKP eski Milletvekili Mitat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici (32), Ankara'da korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Denizli Devlet Hastanesinde Başhekimlik görevi yapan Ekici yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 Aralık’ta hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2021 Pazar, 22:07
Son dakika | AKP eski Milletvekili Mitat Ekici’nin oğlu Covid-19'a yenik düştü
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Bir dönem AKP Milletvekili olan Uzman Doktor Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici, yakalandığı Covid-19 nedeniyle Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Şehir Hastanesinde uzun süredir tedavi gören Ahmet Rıza Ekici, sağlık durumunun ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakımda uzun süre tedavisine devam edilmesine rağmen durumunun daha da kötüye gitmesi sonucu Ekici, bugün hayatını kaybetti.


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