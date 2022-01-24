Son dakika | AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'lilere suç duyurusu

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Milletvekili Engin Özkoç ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dolayı suç duyurusunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 19:00
Son dakika | AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'lilere suç duyurusu
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