Son dakika | AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'lilere suç duyurusu
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Milletvekili Engin Özkoç ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dolayı suç duyurusunda bulundu.
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